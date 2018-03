Tientallen rijen kerkbanken weg voor nieuwe Academiehuis in Grote Kerk Zwolle

Sommige van die banken dateren uit de zeventiende en achttiende eeuw. Zonde om weg te gooien, oordelen architectuurhistorici en monumentendeskundigen. En daarom worden in ieder geval een of twee exemplaren van ieder tijdsvak waarin ze zijn vervaardigd, bewaard voor het nageslacht én wordt een deel straks hergebruikt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed doet daar nog een schepje bovenop. Als eerbetoon aan al dat hout waar menig kerkganger door de jaren heen uren op heeft doorgebracht, wil de dienst het in het profiel van de nieuwe betonnen vloer verwerken. De contouren geven dan aan waar de banken ooit hebben gestaan. De welstandscommissie die de gemeente adviseert over het herinrichtingsplan is positief over dit voorstel en wil dat architectenbureau Van Hoogevest Architecten uit Amersfoort het meeneemt in zijn ontwerp. Dat bureau heeft al eerder kerkrenovaties onder handen gehad, bijvoorbeeld die van de Nieuwe Kerk in Delft.