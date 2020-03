Tientallen tips over nep-Belastingdienst die boeren in de Achterhoek belazert

Video Eerste elektri­sche vuilniswa­gen voor de ROVA is landelijke primeur. Maar misschien is ie wel té stil

3 maart Een landelijke primeur voor Zwolle. Afvalinzamelaar ROVA gaat met een volledig elektrische vuilniswagen containers ophalen in de stad. Goed voor het milieu, maar of dit echt de toekomst is? Er zitten nog wel wat haken en ogen aan. En Zwollenaren doen er goed aan wat alerter te zijn in het verkeer.