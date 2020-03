Tientallen vogels bij show in IJsselhallen Zwolle in beslag genomen door NVWA

Op de parkeerplaats van de grote Vogelshow Zwolle heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zaterdag tientallen vogels in beslag genomen. Ook zijn op Schiphol vogels in een koffer gevonden die waarschijnlijk voor de show in Zwolle bestemd waren. Andere dieren waren in het wild gevangen of de papieren waren niet in orde. De NVWA had al langer in de gaten dat op parkeerplaatsen rondom vogelshows illegale handel plaatsvond.