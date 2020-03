Tijdelijk gratis parkeren is wel/geen goed idee tegen verdere verspreiding van corona?

20-jarige Romy uit Kampen speelt hoofdrol in Videoland serie over ‘rebelse’ klas

19:00 Voor alle kinderen van twaalf jaar en ouder die nu vanwege het coronavirus thuiszitten en school missen is er goed nieuws: vanaf vandaag is het tweede seizoen van H3L op Videoland te zien. De 20-jarige Romy van der Put uit Kampen speelt als Tess een hoofdrol in de tienerserie.