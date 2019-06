Tijdelijke parkeerplaats voor Vrije Evangelisatie Zwolle achter WRZV-hallen

De snel groeiende kerk Vrije Evangelisatie Zwolle mag tijdelijk een parkeerplaats inrichten achter de WRZV-hallen aan de Rietenweg. Dat is op de plek waar onlangs een deel van de culturele broedplaats R10 is gesloopt.

De VEZ heeft inmiddels overeenstemming met de gemeente Zwolle over de aankoop van de oude WRZV-hallen. Eind vorig jaar maakte pastor en programmamaker Jaap van de Poll al bekend dat er een auditorium komt op die plek. Een grote ruimte die geschikt is voor het houden van megakerkdiensten met 2500 bezoekers. Maar ook voor concerten, evenementen en congressen. Mogelijk worden de huidige hallen in dat auditorium opgenomen. Sloop en daarna nieuwbouw is ook nog mogelijk.

De VEZ houdt nu al diensten in de sporthallen. Als de nieuwe WRZV-hallen in 2021 klaar zijn, krijgt de kerk het hele complex in gebruik. Tot die tijd mag de VEZ aan de achterkant, op het terrein aan de Rietenweg 10, de ruimte inrichten als parkeerplaats. Voor die locatie komt later nog een nieuwe invulling. Dat hangt ook samen met wat op de plek van de IJsselhallen komt. Dat complex wordt over een paar jaar gesloopt. Vermoedelijk komt er woningbouw.