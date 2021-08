Tijdelijke verlichting Park de Wezenlanden in Zwolle weggehaald na daling aantal meldingen

Na een steekincident en een vechtpartij in twee dagen tijd werd eind juni extra verlichting neergezet in Park de Wezenlanden. Volgens de gemeente Zwolle en de politie een maatregel om de situatie in het park achter het provinciehuis van Overijssel onder controle te houden. Vooral in de nachtelijke uren. Er kwamen in het voorjaar veel meldingen binnen over geluidsoverlast, opstootjes en het achterlaten van afval in het park.