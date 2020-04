Tijdens coronacrisis wil het mkb extra investeren: provincie Overijssel verdubbelt subsidiebedrag

Geen één miljoen aan subsidie voor vernieuwende ideeën binnen het Midden en Kleinbedrijf (MKB), maar dik twee miljoen. De provincie Overijssel verdubbelt de inzet, nu blijkt dat meer bedrijven dan verwacht graag gebruik willen maken van het geld voor innovatie. Zelfs in deze coronacrisis. Of misschien wel juist nu.

Het beschikbaar gestelde geld - maximaal 20.000 euro per aanvraag - is bedoeld om bedrijven in het mkb de kans te geven om te vernieuwen en investeren. De subsidie is vooral bedoeld om een onderzoeken naar de haalbaarheid van zulke innovaties mogelijk te maken. Begin april konden bedrijven zich inschrijven voor deze regeling, en dat deden ze in groten getale.

Meer aanvragen

Waar het aantal aanvragen in 2018 en 2019 rond de 140 schommelde, deden dit jaar 177 bedrijven een subsidieverzoek. Binnen één dag waren er al meer aanvragen dan het beschikbare budget toeliet. Reden voor de provincie om dat budget te verdubbelen naar 2,3 miljoen euro. Het idee achter de subsidie is om ‘de concurrentiekracht’ van ondernemers in de provincie te versterken.

‘Meer tijd’

Hoe het komt dat bedrijven in deze coronocrisis juist extra willen investeren, is niet helemaal te verklaren voor gedeputeerde Eddy van Hijum (Economie). In een persbericht schrijft hij dat ondernemers desgevraagd laten weten zich graag voor te bereiden op de periode na de crisis. ,,Mensen die nu wellicht in het reguliere proces minder hebben te doen, worden vrijgespeeld voor research en development. Ik vind dat verstandig ondernemerschap voor bedrijven die dit kunnen.”

Volledig scherm Eddy van Hijum. © Robin Hilberink

Topsectoren