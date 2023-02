Tijdstip overlijden van vermoorde Sarah Kolenberg uit Enschede niet vast te stellen: advocaten willen vrijspraak Jayson D.

Het OM is en blijft ervan overtuigd dat het Jayson D. was die Sarah in haar woning aan de Tubantiastraat in augustus 2017 koelbloedig en met voorbedachte rade om het leven bracht, omdat hij bang was dat Kolenberg zijn vrouw en twee kinderen zou vertellen over hun relatie. Op het moment van de moord was het slachtoffer zwanger, maar achteraf bleek D. niet de vader te zijn van de ongeboren vrucht.