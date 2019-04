Tijmen speelt solovoorstelling op dag van Zwolse bevrijding: ‘Oorlogsverhalen liggen op straat’

Hij is theaterdocent, studeert geschiedenis én is enorm geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Die combinatie maakt dat Tijmen Dokter (25) zondag op de planken staat in Zwolle met ‘Mijn Strijd’. Een lichte voorstelling met serieuze thematiek, zegt hij zelf.

,,Het gaat over de Tweede Wereldoorlog en mijn verhouding daartoe. Ik vertel verhalen uit de oorlog. Eigenlijk ligt de Tweede Wereldoorlog nog steeds op straat: je vindt het terug in monumenten, plekken, gebouwen. Ik wil dan weten wat daar achter schuil gaat.

Eén verhaal mag in Zwolle zeker niet ontbreken, dat van de bevrijding van Zwolle door Leo Major in de nacht van 13 op 14 april 1945. Als kind zat ik op de Koningin Emmaschool; wij deden mee aan de herdenking in het Ter Pelkwijkpark. Ik heb hem daar een keer gezien. Heel bijzonder, onze levens hebben elkaar dus gekruist al realiseerde ik me dat toen helemaal niet. Ik had hem graag nog eens willen ontmoeten en had nog van alles aan hem willen vragen maar hij is helaas overleden. Ik vertel het verhaal over de bevrijding van Zwolle zoals ik denk dat het gebeurd is: een jonge man, die 4000 kilometer van huis is en zich in de nadagen van de oorlog vrijwillig opgeeft om een stad te verkennen, onderweg zijn vriend verliest en toch doorgaat. Dat vind ik belangrijker dan de vraag hoeveel krijgsgevangenen hij in die nacht nu precies gemaakt heeft.

Quote Ik had de bevrijder van Zwolle graag willen ontmoeten Tijmen Dokter, Theatermaker

Ik verbind de oorlogsverhalen ook aan mijzelf. Leo Major had toen hij Zwolle bevrijdde de leeftijd die ik nu ook heb. Ik bewonder hem om wat hij gedaan heeft en ik vraag me af: zou ik hetzelfde gedaan hebben? Zo probeer ik de verhalen persoonlijk en toegankelijk te maken, voor alle generaties. Ik heb deze voorstelling al eerder gespeeld en vorige week in Nijmegen kwam een mevrouw naar me toe wiens vader nog op de Grebbeberg had gevochten. Maar ik werd ook aangesproken door een jongere die zich eigenlijk nog nooit zo in de oorlog verdiept had. Hij zei dat het hem de ogen had geopend. Het onderwerp is nog steeds actueel. We moeten de verhalen blijven doorgeven en erover blijven nadenken. Ik kan nu als 25-jarige op het podium staan en kan zeggen wat ik wil. Dat was toen niet zo.”

De voorstelling is zondag om 14 uur en 16 uur in het Perrontheater aan de Westerlaan 9 in Zwolle. Kaarten zijn te reserveren via info@tgdejongehonden.nl en kosten €7,50 per stuk (betaling aan de deur).