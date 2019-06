Timing nestelt zich in top drie uitzendbureaus Nederland

Uitzendbureau Timing is de top drie van de jaarlijkse omzetranglijst binnengedrongen. Het uitzendbureau steeg twee plaatsen, zo blijkt uit de Flexmarkt Omzetranglijst Top 100-2019. Timing heeft vestigingen in onder andere Apeldoorn, Deventer, Lelystad, Meppel, Zutphen en Zwolle.

,,Als familiebedrijf kiezen we voor groei en de lange termijn’’, zegt Paul Haarhuis, CCO van Timing. ,,Daarom hebben we vorig jaar In Person overgenomen en zijn we door heel het land nog altijd met veel vestigingen aanwezig. Wij zetten onze flexkrachten op de eerste plaats en dat valt op. Dat we nu tot de topdrie van uitzendbureaus zijn toegetreden, is een compliment voor al onze flexkrachten en opdrachtgevers.’’

Ontwikkeling

Timing zegt veel te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van flexkrachten. Haarhuis: ,,Dat doen we zodat zij kunnen groeien en zich verder kunnen ontwikkelen. Hiermee weten we flexkrachten en opdrachtgevers steeds langer met elkaar te verbinden, ook in een krappe arbeidsmarkt.”

Familiebedrijf

Timing is reeds 25 jaar specialist in uitvoerend werk. De uitzendorganisatie telt ruim 960 medewerkers. Timing is onderdeel van familiebedrijf ADG Dienstengroep.

