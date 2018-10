Timon stopt met omstreden zorgcomplex Fonteinkruid Zwolle

Timon stopte eerder dit jaar met de opvang van deze doelgroep. De zorgstichting kondigde aan het complex - dat vier woningen beslaat - in te richten voor begeleid wonen door andere groepen jongeren. Maar ook dat is nu van de baan. In een brief aan omwonenden zegt Timon dat het besluit genomen is 'gezien de ingewikkeldheid rond de locatie. We hebben het besluit enigszins met pijn in het hart genomen, denkend aan de jongeren die, omdat ze niet in het ouderlijk huis kunnen opgroeien, hier een (t)huis in de wijk hadden kunnen vinden'. Een nadere toelichting wil Timon niet geven.