Tineke ziet elke dag onderkant Zwolse samenleving in huiskamer Dieze: ‘Bijna iedereen hier heeft een bewindvoerder’

Zwolse schrijf­ster Wix verliest hoger beroep van ex: boek over mishande­ling moet alsnog uit de handel

19:14 De Zwolse schrijfster Anita Wix (56) schreef het boek ‘#jehebtaltijdeenkeuze’ over haar leven met huiselijk geweld. Volgens het gerechtshof in Arnhem is haar ex-man echter zo herkenbaar in het boek dat het per direct uit de handel moet worden genomen. Eerder vond de rechtbank in Almelo nog dat het wél mocht verschijnen.