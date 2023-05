Tip! Bij deze zaken in Zwolle shop je met korting

LIVE | Reünie opent sterk, Ruinerwold krijgt slecht nieuws uit Noordwolde en belangrij­ke duels voor Robur én Wijhe’92

Een wonder, dat lijkt Alcides nodig te hebben om directe degradatie nog te kunnen ontlopen. Een overwinning op Hollandia zou enorm helpen. In de vierde klasse A kan Ruinerwold vanmiddag de titel grijpen, terwijl derdeklassers Robur et Velocitas en Wijhe’92 zich in een spannende titelstrijd geen puntenverlies kunnen veroorloven. Ook in Vorden staat er een zeer belangrijk duel op het programma.