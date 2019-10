Tips stromen binnen over oplichters 80-jarige Zwollenaar na seksdate

De bejaarde Zwollenaar dacht in mei via een chatsite voor homocontacten een afspraak te hebben gemaakt voor een seksdate. De twee mannen die bij hem aan de deur kwamen, waren echter op zijn geld uit. Ze ontfutselden de man zijn bankgegevens en bankpas waarmee ze in Zwolle pinden. Een paar weken later kwamen twee andere mannen aan de deur die het trucje nog eens herhaalden. Zij namen de man zelfs mee op hun tocht langs pinautomaten in Zwolle, Kampen, Zutphen, Elst en Arnhem. De politie liet gisteravond camerabeelden zien die bij de pinautomaten gemaakt zijn en hoopt dat de mannen ondanks hun vermommingen toch herkend worden.

De weg vragen

De politie is met name op zoek naar mensen die de daders in Kampen hebben gezien terwijl ze met het slachtoffer rondreden. Dat was op 5 juni. Ze waren daar op zoek naar een geldautomaat, maar konden die niet vinden. In de buurt van de IJsselbrug werd aan passanten de weg gevraagd. De politie zoekt deze getuigen. Ook hoopt de politie dat er tips komen over de mogelijke link met Elburg. Een van de daders zei tegen de Zwollenaar dat hij een afspraak had in Elburg. Ook werd deze plaats op de strooptocht aangedaan, echter zonder dat hier gepind werd.