Tips voor de herfstvakantie: dit is er te doen in de regio

VakantietipsDe regio’s noord en midden genieten de komende week van een aantal dagen vakantie. En de weersverwachtingen nodigen velen wellicht uit om er eens lekker op uit te gaan. Naast de bekende uitjes en attracties in de regio zijn er ook evenementen speciaal in deze week. Een overzicht.

Doe’s Gek in de Zwolse IJsselhallen - Kijken, voelen, proeven, dansen, zingen, bouwen en vooral lekker gek doen. Het kan allemaal tijdens het interactief kinderevenement DOE’S GEK, in de IJsselhallen. Doe’s Gek is eigenlijk de opvolger in Zwolle van Lego World en start donderdag al. Tickets zijn online te verkrijgen. Het evenement is vooral geschikt voor kinderen tussen de 4 en 11 jaar, meldt de organisatie zelf.

Sallandse wandelvierdaagse - Liefhebber van wandelen? Dat kan van dinsdag tot en met vrijdag in de omgeving van Raalte, tijdens de Sallandse wandelvierdaagse. De online voorinschrijving is afgelopen zaterdag gesloten, maar ook op de wandeldag zelf is een startkaart te koop. De duizenden deelnemers kunnen routes van verschillende afstanden afleggen.

Hallowieje - Over de Sallandse wandelvierdaagse gesproken: de deelnemers trekken dinsdag door het dorp Wijhe. Zij worden daar getrakteerd op een griezelig gezellig ontvangst, in het kader van Hallowieje. Van maandag tot en met zaterdag staat het dorp met een uitgebreid programma in het teken van spoken en andere griezels. Zo worden tuinen en straten in het dorp omgetoverd tot Halloween stijl. De vrijdag belooft het hoogtepunt te worden met onder meer een heksenmarkt een lampionnenoptocht en een stuntshow bij de molen.

Oktoberfest in der Vorstraße - De Voorstraat in Zwolle wordt deze dagen omgetoverd tot een grote ‘Biergarten’, want de verschillende uitgaansgelegenheden houden de allereerste editie van Oktoberfest in der Vorstraße. Iedere avond is er tot en met dinsdag wel een feestje te vieren op één van de locaties. Zondagavond is er vanaf 21.00 uur zelfs bij Shotto een party. De organisatie hoopt er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.

Jarige Orchideeën Hoeve trakteert - Het familiebedrijf de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest viert deze periode het 100-jarig bestaan. En dat gaat deze week nog volop door. Zo kunnen bezoekers onder andere luisteren naar Caribische livemuziek, is het nieuwe Malawi aquarium geopend en trakteert het overdekte park op een reptielenshow met Ferry Torrez. Onder meer meterslange wurgslangen, gevaarlijke schorpioenen en een Teju (hagedissoort) komen voorbij. De reptielenshow van circa 30 minuten wordt, met uitzondering van de vrijdag, gegeven om 11.30, 13.30 en 15.00 uur. Let wel: vol = vol.

Volledig scherm In de reptielenshow bij de Orchideeën Hoeve maakt het publiek onder andere kennis met een vier meter lange tijgerpython. © Foto Orchideeën Hoeve

Albumpresentatie Snelle - Meer iets met muziek? Op woensdag komt Snelle naar de MediaMarkt in Apeldoorn om zijn nieuwe album ‘Vierentwintig’ te presenteren. Snelle zal om 19.00 uur een aantal nummers zingen en na zijn optreden is er de mogelijkheid om het album te laten signeren en met de zanger op de foto te gaan. Onlangs kwam de hit Lippenstift uit, waarin Snelle onder meer samenwerkte met Marco Borsato.