Tips voor het weekend: Barbecue met blues, bier en andere uitjes

1. Schlagernacht

Wie vast in een wintersportstemming wil komen zou zaterdag 14 oktober naar ‘Die Schlagernacht des Jahres’ kunnen gaan in de IJsselhallen in Zwolle. Hoewel het geen echte 'nacht' wordt (want het begint om 20 u. en duurt tot 23:15 u.) zal de echte fan toch veel plezier beleven aan het optreden van de Kastelruther Spatzen onder leiding van Norbert Rier, die Wildecker Herzbuben, Die Zillertaler en Gaby Albrecht.

2. Bokbier Deventer

Nadat in omliggende plaatsen al een 'bokbier-traditie' is ontstaan, voegt Deventer zich nu ook in dat gezelschap. Zaterdag wordt de eerste Deventer Bokbier Festival gehouden. Dat gebeurt in de Grote- of Lebuinuskerk, van 14:00 - 21:00 uur. Entree: gratis. Tijdens het evenement kunnen de bezoekers (tegen betaling) proeven van de verschillende smaken bokbier en deze waarderen met een cijfer.

3. Schaatsen, het kan weer

De winterse sfeer wordt in Deventer compleet gemaakt met de opening van de ijsbaan van de Scheg voor een nieuw seizoen. Sportievelingen kunnen op de kunstijsbaan hun rondjes draaien over de 400-meter-baan. In het midden van de overdekte baan ligt de Speelpool, een winterspeeltuin voor kinderen. En verder is er een ijsplein, waar kleintjes hun eerste stapjes op het ijs zetten met behulp van rekjes.

4. Roots in de woods

In en rond Apeldoorn wordt het hele weekend het muzikale evenement 'Roots in de woods' gehouden. Het gaat om 'muziek met een rauw rafelrandje', zoals de organisatoren schrijven. Het is een mooi begin van de herfstvakantie, die daar nu begint. Het evenement speelt zich af in het Beekpark, in het hartje van Apeldoorn. Maar ook in de nabijgelegen Landal-parken zijn er concerten, die gratis toegankelijk zijn. Naast muziek zijn er ook andere evenementen, zoals: Twee stoere cowboys die een westernfilm komen opnemen met publiek; een echte Hollandse spruitjes Western. Hier is het complete programma te vinden voor drie dagen.

5. Hollandse Helden