Tjarko (39) schreef christelijke bestsellers, nu gelooft hij zélf niet meer: ‘Bijbel is gewoon mensenwerk’

‘Kun je het geld nú overmaken?’ Joost en Aisame uit Zwolle laten zich niet foppen

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn vaker de dupe van oplichting dan andere jeugd. Om ze een handje te helpen is er nu in Zwolle de app Nep Echt! ontwikkeld. Daarmee kan op een laagdrempelige manier gecheckt worden of sociale media, digitale rekeningen of Marktplaats-verkoop betrouwbaar is. ,,Geen profielfoto? Nep!’