Tóch een ijsbaan op het Rodetorenplein in Zwolle

Zwollenaar onderkoeld na plons in vijver

18:55 De brandweer in Zwolle heeft zojuist een man uit vijver De Dobbe vlakbij het gelijknamige winkelcentrum in de wijk Aa-landen gevist. Hoe de man daarin terecht kwam is niet bekend. De man is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.