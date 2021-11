Toch geen 40 meter hoge zendmast in Zwolle-Zuid, maar bewoners ‘blijven op vinkentouw zitten’

Er stond al een 30 meter hoge zendmast in de buurt van de tuin van Zwollenaar Jan Berkeveld. Daar was hij al niet blij mee, maar er lag een aanvraag voor een nóg hogere. Die aanvraag is nu verleden tijd. ,,Het heeft even geduurd, maar de aanvraag is niet meer in behandeling. Ik werd gebeld door een ambtenaar, die vertelde dat een aantal gegevens ontbrak. Die zijn niet meer geleverd”, legt hij uit. Dat bevestigt de gemeente Zwolle.