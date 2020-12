Toch gelukt! Zwollenaren houden kerstpakkettenactie voor minima overeind, ondanks gemis 800 helpers

Een gouden huwelijk in coronatijd: ‘We proberen er, ondanks alles, een mooie dag van te maken’

6:00 Kees en Margreeth van der Wouden zijn vandaag vijftig jaar getrouwd. Ze wilden hun gouden huwelijk groots vieren, maar door corona viel alles in het water. Omdat Margreeth gisteren werd getest op corona, zitten ze ook nog eens samen in preventieve quarantaine. Hun kinderen én kleinkinderen mogen niet langskomen. ,,We hadden ons gouden huwelijk wel anders voorgesteld.”