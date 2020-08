Toch illegale feesten in IJsselland ondanks strengere handhaving

Ondanks de aangekondigde strengere controles op overtreding van de corona-regels in IJsselland zijn er afgelopen weekend zeker twee illegale feesten geweest. In Rouveen maakte de politie vrijdagnacht een eind aan een feest met 150 jongeren. Op het Giethoornsche Meer (bij Muggenbeet) feestten zaterdagavond en -nacht vele tientallen in aan elkaar gekoppelde bootjes; daar grepen politie en gemeente niet in.

Twee Zwolse cafés die zich niet aan de regels hielden kregen een waarschuwing. De Veiligheidsregio IJsselland deelde geen boetes uit en stelt al met al tevreden te zijn over hoe het publiek de corona-voorschriften naleeft. ,,We zien dat er goed is gereageerd op de extra handhavers. Mensen waren over het algemeen goed aanspreekbaar en nemen de anderhalve meter afstand in acht’’, stelt woordvoerster Lidy Uiterwijk van Veiligheidsregio IJsselland.

Geluidsoverlast

Het feest op het water van het Giethoornsche Meer zorgde volgens omwonenden voor geluidsoverlast tot diep in de nacht. De politie kreeg er in de late avond een melding van. Er is volgens Uiterwijk niet ingegrepen omdat er geen waterpolitie beschikbaar was en politiemensen andere zaken voorrang moesten geven. ,,Dit was ook geen corona-gerelateerde melding, het had geen voorrang. Maar het wordt wel met de gemeente besproken.’’

Paar honderd feestgangers

Volgens omwonenden duurde het feest op het water tot ongeveer half 4 en waren er een paar honderd feestgangers bij elkaar; een van hen vreest dat het feest kan leiden tot een nieuwe golf van corona-gevallen in het gebied giethoorn-Blokzijl. Een bezoeker stelt dat het feestje in appgroepen van jongeren uit de omgeving was aangekondigd; hij stelt echter dat de corona-regels er niet massaal aan de laars werden gelapt.

Terrastival

Behalve in Rouveen, zaterdagochtend, maakten de autoriteiten zaterdag ook in Apeldoorn een eind aan een feest: het Terrastival op het Zwitsalterrein. Volgens de gemeente kwam de organisatie de gemaakte afspraken niet na. De politie heeft het festivalterrein rond kwart voor acht ontruimd waar op dat moment zo’n 350 festivalgangers aanwezig waren. Zondag ging het Terrastival ook niet verder, op last van de gemeente.

De veiligheidsregio Flevoland zag ook een rustig weekend, laat een woordvoerder weten. ,,Er zijn geen grootschalige problemen geconstateerd en wordt er op lokaal niveau toezicht gehouden. Bij controles kan er veelal worden volstaan met aanspreken en waarschuwen van mensen.’’