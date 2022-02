Toch naar Oekraïne ondanks waarschuwing ambassade? ‘Die dreiging is daar al acht jaar’

Ronald Kok is minstens vier keer per jaar in Kiev te vinden. Voor zijn platforms Analist.nl en ValueSpectrum.com wordt de IT in Oekraïne verzorgd. Hij is net terug van een zakelijke trip. ,,Maar ik heb het idee dat het in het buitenland nu groter gemaakt wordt dan in Oekraïne zelf. Ze leven daar sinds 2014 al met deze dreiging. En toen werden ze echt overvallen. Dat is nu niet aan de orde. Oude vrouwtjes hebben nog een kalasjnikov onder de kraam liggen.” Hij lacht. ,,Nee, daar voel ik me nu niet bedreigd door. Dat is al jaren zo.”