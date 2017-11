Toch nader onderzoek gezondheidsrisico’s geitenhouderijen Overijssel

Bloeddruppels leiden naar vermeende inbreker huis­art­sen­prak­tijk

7 november Bij een inbraak in de huisartsengroepspraktijk aan de Turfmarkt in Zwolle werden in juni bloeddruppels gevonden. Die zijn van een dakloze man die vandaag in de rechtbank twee jaar behandeling tegen zich hoorde eisen. Het enige dat de verdachte wil, is een dak boven zijn hoofd.