Toch nog waardig afscheid van in Zwolle verdronken hond met vastgebonden poten

De hond die begin deze maand met samengebonden poten in het Zwarte Water in Zwolle werd gevonden heeft een waardig afscheid gekregen. Het dier is liefdevol gecremeerd in crematorium Veenrust in Vriezenveen. ,,Dat is wel het minste wat je nog kunt doen.’’