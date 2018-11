Toch weer vogelmarkt in Zwolse IJsselhallen

Onderne­mers in Overijssel minder bezorgd over voortbe­staan

14:29 Ondernemers in Overijssel hebben minder zorgen over de continuïteit van hun onderneming en kunnen makkelijker aan kapitaal komen dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van Provincie Overijssel. Op veel punten is het ondernemersklimaat ten opzichte van 2016 verbeterd.