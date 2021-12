Tóch wel oplossing voor ‘levensgevaarlijk’ kruispunt in Zwolle

Het ging opeens heel snel, vertelt de Zwollenaar. In september stond hij nog in deze krant, om zijn verontwaardiging over het linke kruispunt te verkondigen. ,,Het is wachten op het eerste ongeluk”, verklaarde hij toen. ,,Vrij snel daarna kregen de buurtbewoners een brief in de bus, dat ze plannen hadden gemaakt. En eind november lag het er opeens.”