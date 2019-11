Toekomst Doepark Nooterhof in Zwolle wordt begin 2020 duidelijk

Vorig jaar stopte onderwijsorganisatie Landstede na elf jaar het beheer van Doepark Nooterhof. De gemeente Zwolle besloot het beheer over te nemen en de Milieuraad Zwolle zorgde er met veel vrijwilligers voor dat de Nooterhof afgelopen seizoen meerdere dagen per week open kon . Van meet af aan werd 2019 gezien als tussenjaar.

,,Er wordt momenteel hard gewerkt aan een structureel toekomstplan. Dat is het eerste kwartaal van 2020 gereed. In het plan zal een aantal scenario's staan met daarbij de financiële consequenties ervan. Het wordt dan aan de gemeenteraad voorgelegd’’, zegt Swollwacht-wethouder Dogger.

‘Het duurt te lang’

Volgens D66'er Sonja Paauw duurt het allemaal veel te lang. ,,In maart werd gezegd dat er op korte termijn duidelijkheid zou komen, dat wordt dus gewoon een jaar later. Zeg dan niet dat er op korte termijn een plan komt, want het gebeurt de laatste tijd wel heel erg vaak dat plannen op de lange baan worden geschoven.’’

Volgens Dogger trekt Paauw de zaken uit hun verband. ,,De eerste intentie was om dit jaar open te gaan, dat is gelukt. De intentie is er om het snel vlot te trekken, er is constant haast, maar ik kan niet beslissen over eigendommen die niet van de gemeente zijn.’’ Landstede en Stichting Earthship zijn nog deels eigenaar van het park.