Toekomst onzeker voor geliefd Doepark in Zwolle

Waterschap Drents Overijssel­se Delta zet waterpei­len in sloten ondanks winterperi­o­de maximaal hoog

20 december Om de grondwaterstanden in het voorjaar van 2019 zoveel mogelijk op niveau te hebben heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta de waterpeilen in sloten en beken maximaal hoger gezet. Normaal gesproken is dit peil in deze tijd van het jaar juist heel laag.