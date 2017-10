Toekomst sporthal Zwolle-Zuid ongewis

De vergoeding van het gebruik van gymzalen is namelijk afhankelijk van de afstand naar de school. ,,Veel scholen bouwen een eigen accommodatie om die maatregel op te vangen", zegt Van Daalen over de 'grote aderlating' voor de sporthal. ,,Het bewegingsonderwijs zijn we helemaal kwijtgeraakt. Terwijl die uren overdag juist de meest moeilijke uren zijn om te vullen."

Hoofdsponsor valt weg

Naast het wegvallen van de middaghuurders eindigde het contract met hoofdsponsor BDG Technisch Administratieve Diensten in 2013, waarvoor nog steeds een vervanger wordt gezocht. Voorlopig schrijven ze nog zwarte cijfers na de nodige bezuinigingen, zegt Van Daalen. Al jarenlang is de stichting in gesprek met de gemeente om het behoud van de hal ook op de langere termijn te waarborgen. 'Een grote uitdaging', noemt het stichtingsbestuur het. Van Daalen: ,,We moeten alert blijven. Hoe kunnen we de continuïteit waarborgen, dat is de vraag. We hebben al voorgesteld om de hypotheekrente te verlagen, maar dat was geen optie voor de gemeente."