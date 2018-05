Toekomst veelbesproken Dijklanden weer ongewis

Puinruimen en evalueren na geslaagde Bevrij­dings­dag in Zwolle

7 mei Het goede weer op Bevrijdingsdag zorgde voor topdrukte in Zwolle. Ondanks het grote aantal bezoekers bij Bevrijdingsfestival Overijssel en Dance4Liberation waren er 'slechts' veertien aanhoudingen volgens de politie. Water, Radler én bier waren nauwelijks aan te slepen op het Bevrijdingsfestival. Het afbouwen en opruimen is in volle gang.