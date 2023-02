Toen in Zwolle: zo vierden we in de jaren zeventig carnaval (video)

indebuurt.nlKekke outfits, feestjes, een optocht… Wie door de binnenstad van Zwolle loopt, merkt dat het carnaval is. Ook in de jaren zeventig van de vorige eeuw vierden Zwollenaren massaal carnaval.

Sinds de jaren zeventig noemen we Zwolle tijdens carnaval Sassendonk. De naam werd in 1971 door prins Mans I, de prins van carnavalsvereniging De Eileuvers, bedacht. Zijn leus ‘Een Eileuver heeft een goede dronk, want hij woont in Sassendonk’ werd zo’n succes, dat anno 2023 Zwolle nog steeds Sassendonk heet tijdens carnaval.

Carnaval in 1975 in Zwolle

Hoe we in 1975 in Sassendonk carnaval vierden, zie je in onderstaande video van Collectie Overijssel.

