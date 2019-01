‘Toen we die dino's zagen dachten we: die moeten we hebben’

Eerder gingen de bestuursleden al eens aan de haal met de enorme baanfiets van het omnisportcentrum in Apeldoorn, met de levensgrote hobbel-eland bij Ikea in Zwolle en de All You Need is Love-caravan. Zelfs een F104 Starfighter was niet veilig voor de mannen van de vereniging uit Vledder. Ze haalden het vliegtuig weg bij het luchtvaartmuseum in Deelen. Goed gebruik is dat de ‘trofeeën’ dan tijdens de oudejaarsbijeenkomst van de vereniging gepresenteerd worden, en vervolgens ongeschonden terug gaan naar de eigenaar.