Toeristen merken de schilderijen van Arina en Amber op: 'Sommigen denken dat je er maar iets opgooit'

Wie goed oplet in de Luttekestraat, ziet regelmatig een schildersezel buiten staan. Daarachter staat de kunstgalerie van Arina Holtland (21) en Amber Kooiker (21). De kunstschilders maken onder de naam Atelier58 abstracte kunst en soms portretten. "Dit is niet iets wat je zomaar doet", zegt Amber.

Arina en Amber kennen elkaar via hun opleiding aan het Cibap en werden beste vriendinnen. Via een stage kwamen ze bij een kunstenaar terecht, die hen de kneepjes van het vak leerde. “Toen verkochten we al schilderijen. Toen we in 2021 dit pand zagen, dachten we: misschien moeten we toch iets voor onszelf beginnen”, zegt Amber. De zaak was eerst onderdeel van een Zwolse kapper. “De vloer was nog paars, dus we legden er een nieuwe vloer in en schilderden alles wit.”

‘We lopen elkaar niet in de weg’

Met de plek in het Zwolse centrum zijn ze nu meer dan tevreden. “Het is een mooie aanloopplek. Er zijn veel mensen die de ezel buiten zien. En we hebben een mooie vide met werkplekken boven en beneden”, zegt Amber. “Zo lopen we elkaar niet in de weg”, vertelt Arina lachend. “Verder zien mensen die binnenlopen ons aan het werk. Ze vragen hoe we de kunstwerken maken en ze vinden onze schilderkleding leuk”, zegt Amber.

‘Toll, toll’

Die afleiding kan weleens lastig zijn, geeft Arina toe. “Op een zaterdag kunnen we eigenlijk niet schilderen, dan zijn we meer bezig met klanten. Daar moet je rekening mee houden.” Vooral in de zomer komen er volgens de kunstenaars veel toeristen. “Hier vlakbij stoppen bussen met Duitse toeristen. Die komen kijken en zeggen: ‘Toll, toll”, zegt Arina lachend.

Volledig scherm Arina en Amber aan het werk in hun atelier. © indebuurt Zwolle.

‘Dit werk leer je niet op een opleiding’

Hoewel de dames nog maar 21 zijn, moesten ze zichzelf bewijzen voor het kunstschildersvak. “Je moet jezelf wel laten zien om iets op te kunnen starten”, vindt Arina. “Ik denk ook niet dat je het werk dat wij doen op een opleiding leert. Dat deden wij ook niet. Je moet er gevoel voor hebben.” Amber maakt bijvoorbeeld meer kleurrijke schilderijen en Arina maakt zogenoemde lijnschilderijen. “Amber probeerde het me te leren, maar ik kan het niet.” Amber: “En ik kan geen portretten maken. Dat lukt mij weer niet.”

‘Sommigen denken dat je er maar iets opgooit’

Sommige kunstwerken die in het atelier staan, hebben een mengelmoes van verschillende kleuren. De kleurrijke eyecatchers zijn niet met een paar klodders verf gemaakt. “Sommige mensen denken dat je er maar iets opgooit, maar er zit een techniek achter. Alles moet kloppen. Omdat te kunnen zien, moet je het aanvoelen en kunnen maken. Dit is niet iets wat je zomaar doet”, zegt Amber.

Volledig scherm Verschillende schilderijen van Amber en Arina. © indebuurt Zwolle.

Eigen specialisme

Arina en Amber gebruiken per schilderij hun eigen specialisme. “Vooral als er een opdracht binnenkomt. Dan kijken we bij wie van ons tweeën de opdracht het best past en wie er een goed gevoel bij heeft.” Iemand die een schilderij laat maken, geeft bij de kunstenaars aan wat diegene mooi vindt. “Arina schilderde bijvoorbeeld eens twee abstracte kleinkinderen. Een silhouet, maar wel in onze stijl.”

‘Je kan niet acht uur op een dag schilderen’

De kunstenaars zijn een maand tot anderhalve maand per schilderij bezig. “Elk schilderij heeft een proces, waarbij we soms op het laatst nog iets veranderen. We zetten er elke iets bij. Zo ontstaat een mooie structuur om het doek. En soms denk je dat een schilderij af is, maar als je de volgende ochtend ernaar kijkt, voeg je iets toe”, zegt Amber, om later toe te voegen: “Je kan ook niet acht uur op een dag schilderen. Dat is niet realistisch. Daarom werken we aan meerdere schilderijen tegelijk. Dan kan een werk drogen. Of bezig met de administratie, dat moet ook gebeuren.”

Volledig scherm Amber en Arina van Atelier58. © Atelier58.

Beste vriendinnen én zakenpartners

Amber stipt daarmee een goed punt aan: ze zijn namelijk ook ‘ineens’ ondernemers. “We wisten er niks van. Ik niet, althans. Dat ontdekten en leerden we samen. We zijn nu beste vriendinnen en zakenpartners. Elke dag gaan we naar onze hobby.” Dat werk stopt niet om klokslag vijf uur ’s middags. “We liggen weleens ’s avonds in bed en dan appen we toch weer even om een schilderij te bespreken”, zegt Amber. Arina: “Maar het voelt niet als een verplichting.”

Volledig scherm Arina en Amber van Atelier58 bij Het Land van OAK, in de zomer van 2022. © Atelier58.

Meer pop-uplocaties met kunst

Hun naamsbekendheid wordt steeds groter. Vorig jaar werden de dames gevraagd om kunstwerken te tonen bij wijnfestival Het land van OAK. De kunstenaars dromen ook van pop-uplocaties, misschien wel in andere steden. “Maar we hopen vooral ooit op een groter pand. We hebben net vier jaar bijgetekend voor dit pand, maar we willen uiteindelijk meer schilderijen ophangen”, zegt Arina.

Vooral de Diezerstraat lonkt. “Dat is een grote winkelstraat, maar ik weet niet of een galerij daar past. Je hebt veel aanloop, maar mensen kopen dan misschien niks. En dan kunnen we niet veel schilderen, omdat we veel met mensen praten”, vult Amber aan.

Zelf benieuwd naar Atelier58? De galerij in de Luttekstraat 58 is elke dag, behalve maandag open. Van dinsdag tot en met zaterdag kun je er van 10.00 tot 17.00 uur terecht en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.