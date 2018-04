,,De wethouder denkt dat er nog tijd is tot 1 juli, maar dat is niet zo. Volgende week moeten wij besluiten nemen over de voortzetting van de arbeidscontracten met onze coördinatoren en moeten we duidelijkheid verschaffen naar onze verhuurder. Als er dan geen duidelijkheid is wordt het moeilijk.''

Metselaar noemt als positieve uitkomst van de raadsvergadering, waar hij en vrijwilliger Ton ten Hove inspraken, dat er binnen enkele dagen toch weer een gesprek komt. Daarbij schuift ook de Stichting Focus aan, die activiteiten organiseert voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Volgens Metselaar is de gedachte van de gemeente dat De Bres hier onderdak kan vinden. Directeur Hanneke Nolet van Stichting Focus zegt dat hier geen sprake van is. Er is geen ruimte voor en het past ook niet bij Focus, zegt ze. ,,Wij richten ons op participatie. Er is ook een groep mensen die niet participeert maar gewoon een plek nodig heeft waar ze in alle rust kunnen zitten. De Bres vervult daarin een heel duidelijke functie.'' Focus ziet wel mogelijkheden om te helpen bij de coördinatie. ,,Als dat voor De Bres een grote kostenpost is kunnen wij daar in voorzien.''