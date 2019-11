Toiletalliantie voert actie voor meer openbare toiletten: bezoekers station Zwolle kunnen 19 november gratis naar de wc

De toiletalliantie bestaat uit de Maag Lever Darm Stichting en twaalf maatschappelijke organisaties. Zij zijn zich als geen ander bewust van het belang van opengestelde en toegankelijke toiletten, maar merken op dat die nog te vaak ontbreken in de openbare ruimte. Tijdens het boodschappen doen of winkelen, lopen veel Nederlanders tegen het probleem aan dat er geen toilet in de buurt of aanwezig is. Is er wel een toilet aanwezig, is het nog te vaak weggestopt. In een magazijn of onderin een parkeergarage bijvoorbeeld.