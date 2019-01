Tolwegen als oplossing voor files?

“Wat we willen is een oplossing voor bereikbaarheid en mobiliteit, en daarbij sluiten we tolwegen vooral niet uit,” zegt Laurens de Lange voorzitter van VNO-NCW Overijssel en directeur van Unica, een groot installatiebedrijf uit Zwolle. ,,We hebben 2500 mensen in dienst die allemaal mobiel zijn en we zijn al jaren bezig om te kijken naar nieuwe manieren van mobiliteit.” Ook in Gelderland had de voorzitter van VNO-NCW Marcel Hielkema berichten uit dezelfde strekking laten optekenen in de Gelderlander, maar vond dat het vooral landelijk geregeld moest worden. De Lange ziet vooral kansen per provincie. ,,Je kunt op andere tijdstippen gaan rijden, maar ook bijvoorbeeld het vrachtverkeer over water laten gaan. De Kornwerderzand aan de Afsluitdijk verbreden, waardoor daar bredere schepen doorheen kunnen varen, die vervolgens weer in Zwolle, Kampen en Meppel de havens binnen kunnen. Dat ontlast de wegen enorm.”

Verder somt hij nog de dagelijkse fileproblemen op de A28 op, de N35 van Zwolle naar Enschede zou verbreed kunnen worden, de N50 van Zwolle naar Lelystad, maar hij ziet op zich geen heil in heel veel meer asfalt. ,,Daar ga je het niet mee redden. Ik denk echt dat de grootste stappen genomen kunnen worden in het vrachtverkeer, het vervoer van materialen, dat is makkelijker te besturen dan individuen. Voor individuen zijn er natuurlijk mogelijkheden door digitaal te vergaderen, thuis te werken, later te beginnen. Tolwegen zijn in het hele pallet aan mogelijkheden wellicht niet de beste oplossing. Maar dat er iets moet gebeuren is helder, want het wordt alleen maar drukker op de weg.”

Voorzitter Flevoland, Hajé de Jager, directeur van Hajé, ziet niets in tolwegen. ,,Dat speelt hier helemaal niet. Ik zie niet voor me hoe dat zou moeten werken. We betalen hier in Nederland al lang wegenbelasting en accijnzen, en dan zouden we ook nog tol moeten betalen?” Dat er nou in Zeeland bij een tunnel tol moet worden betaald, tot daaraan toe, maar op de wegen? Er is volgens de voorzitter al voldoende ontmoedigingsbeleid, van de 19 eurocent per kilometer kun je geen auto rijden. ,,Als je het al tolwegen invoert, moet de wegenbelasting afgeschaft worden. Weet je, we hebben hier nog steeds het kwartje van Kok, een tijdelijke brandstofbelasting. De beste man is overleden, maar zijn kwartje is er nog wel.”