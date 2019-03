Tonnezotters Zwolle vieren carnaval met brok in de keel na plotseling overlijden geliefd lid Eric Dikken

Ook bij café de Gezelligheid, waar de podiumspeaker het publiek een minuut vroeg te klappen voor ras-Zwollenaar Dikken. Diverse Tonnezotters zochten op dat moment troost bij elkaar, vielen elkaar in de armen of pinkten een traan weg. ,,We hebben gemengde gevoelens. Aan de ene kant willen we het invullen zoals Eric het gewild zou hebben, dus door carnaval intens te beleven, want bij hem was het altijd: the show must go on. Maar op dit soort momenten komt het hard binnen’’, vertelt Van Gerner.