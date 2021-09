Toon (35) heeft een van de spectaculairste banen van Nederland: ‘Er zijn monteurs die zeeziek worden’

Harderwijk, Zwolle én titelverde­di­ger Hardenberg naar finale ‘Meest toeganke­lij­ke gemeente van Nederland’

1 september Is Harderwijk, Zwolle op opnieuw Hardenberg het meest vriendelijk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte? Of gaat de eer richting de Achterhoek (Oude IJsselstreek) of zelfs naar het verre Limburg (Stein)?