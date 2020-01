Top van de ‘nederhop’ van de partij op Bevrijdingsdag in Zwolle: Lil Kleine en Frenna op Dance4Liberation

video VVD Zwolle wil spoeddebat na ‘zoveelste geweldsin­ci­dent’

10:58 De VVD in de Zwolse gemeenteraad wil komende maandag met de burgemeester in debat over de veiligheidssituatie in Zwolle. Directe aanleiding is de vondst, dinsdag, van een granaat bij café Bruut.