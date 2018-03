Topdrukte bij installatiebedrijven door strenge kou

Extra mankracht langs de weg en aan de telefoon: de kou zorgt voor topdrukte bij de installatiebedrijven in de regio. De meldingen gaan vooral over cv-ketels die het spontaan begeven door de strenge kou.

,,Het is echt alle hens aan dek nu’’, zegt Brian Hendriks van Warmte Service Direct (WSD), een groot installatiebedrijf in de regio Apeldoorn en Deventer. ,,De telefoon staat roodgloeiend. Allemaal meldingen van mensen die in de kou zitten omdat hun cv-ketel het spontaan heeft begeven.’’ Normaal gesproken is de eerste vorstperiode in de winter de drukste tijd voor de installatiebedrijven. ,,Maar dit overtreft alles, dit zijn topdagen voor ons. We kunnen het aan omdat we extra mensen kunnen inzetten.’’

Bij dit soort extreme temperaturen wordt er veel van de ketel verwacht. Die moet nu op volle toeren draaien. ,,Dat heeft vooral bij oudere cv-ketels grote gevolgen voor de printplaat, pomp of ventilator. De kou is dan een echte genadeklap. Qua kosten heeft repareren heeft vaak geen zin.’’ Om te voorkomen dat mensen nog langer in de kou moeten zitten, zorgen Hendriks en zijn collega’s er voor dat er binnen 24 uur een nieuwe cv-ketel kan worden geplaatst. ,,Dat kunnen we ondanks de drukte van nu, nog steeds garanderen.’’

Langere wachttijden