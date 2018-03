Topdrukte voor Zwolse schapenboer: nu al 600 lammeren

Nieuw dancefestival bij Wijthmenerplas let extra op geluid

10:41 De Wijthmenerplas in Zwolle wordt zaterdag 30 juni gebruikt voor een nieuw festival met dance, techno en hardstyle. Veldtrip Festival heet 't. Omdat in de afgelopen jaren veel is geklaagd over geluidsoverlast, worden extra maatregelen genomen.