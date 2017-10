Topmodel Elle Taen uit Zwolle is mooi én slim

Topmodel Elle Taen (19) uit Zwolle is net terug van de Fashionweek in Parijs. Ze reist de hele wereld over voor shows en shoots. Maar de studie lonkt.

Het is een lastige keuze. Ze is een topmodel en werkt mee aan grote modeshows in Milaan, Londen, New York en Parijs. Maar ze slaagde ook cum laude voor haar vwo op het Meander College. Moet ze nu kiezen voor een technische studie in Delft? Of gaat ze er toch nog een jaartje modellenwerk aan vastplakken?

Zomercollectie

De 19-jarige Isabelle Taen (modenaam Elle) is er niet helemaal over uit, vertelt ze aan de keukentafel in Zwolle. Woensdag kwam ze terug uit Parijs. Ze heeft daar de voorjaars- en zomercollectie geshowd. Geen confectiemode, maar high fashion, zoals dat heet. Vaak kunstzinnige creaties die richtinggevend zijn voor de komende modetrends.

Voorlopig heeft ze het rustig. Waarschijnlijk. Want als Jill belt, haar modellenbureau in België, dan zit ze zo weer een paar weken in Istanbul. ,,Ik heb wel gehad dat ik 's ochtends thuis kwam en 's middags mijn koffer alweer in moest pakken." Ze doet het graag. Het is mooi werk. Ook al loopt ze soms achttien castings op een dag af. Moet ze zo'n grote stad door en een uur wachten om tien seconden te mogen lopen. ,,Dan bepalen ze op basis van het loopje of ik de klus krijg." Het is maar net wat ze zoeken. ,,Je moet tegen afwijzingen kunnen. Ik ga daar ontspannen mee om: het is al mooi dat ik zover ben gekomen."

Studiebol

Ze is nooit met mode bezig geweest. Was meer een studiebol. Maar ze had altijd al de juiste maten. ,,Ik was een jaar of vijftien en best lang. Ik ben een meter tachtig. Dat heb ik van mijn vader. Vriendinnen zeiden: waarom word je geen model? Pas toen ging ik op die manier naar mezelf kijken." Ze waagde de stap naar The Model Convention in Amsterdam. Daar presenteren honderden meisjes zich aan scouts van bekende bureaus. Ze belandde prompt in de top drie van die dag. Korte tijd later had ze een belangrijk contract. ,,Ik had getekend en drie dagen later belden ze of ik direct naar de Fashionweek in Parijs kon." Moeder ging mee, om uit te leggen hoe dat werkt met de metro. ,,Ik was nog maar zeventien hè."

Het is geen glamour

Inmiddels regelt ze alles zelf; de reis, het verblijf. Liefst een beetje low budget. Want het modellenwerk levert een leuk salaris op, maar ze moet ook onkosten betalen. Het is geen glamour, verzekert ze. ,,We zitten dus niet in een luxe hotel, maar in een appartement met twintig andere meiden. Slapen doe je in een stapelbed."

Ze doet het vooral voor de ervaring: iets van de wereld zien, mensen ontmoeten. Als ze straks 15.000 euro overhoudt aan het modeavontuur is ze meer dan tevreden. Fijne buffer voor de studie. Ze wil iets met 'industrieel ontwerpen' gaan doen. Ze gaat ook weleens met vrienden mee naar colleges. ,,Ik moet in januari kiezen of ik door ga als model, dat is nog een groot dilemma."

Niet jaloers

Haar twee zussen zijn trots, maar zeker niet jaloers. Net als de vriendinnen. Iedereen ziet hoe hard ze moet werken. Haar moeder volgt haar shows vanuit Zwolle via livestreams op internet. Ze herkent haar dochter soms niet eens, zoals ze in de make up is gestoken.

Inmiddels heeft Elle ook shows in New York gedaan. Dat was een hoogtepunt. Net zoals Tokyo nog op haar lijstje staat. ,,En ik zou graag met Yves St Laurent willen samenwerken. En op de cover van de Elle staan. Maar heel eerlijk: eigenlijk is mijn droom al uitgekomen."

