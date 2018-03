Topstukken van Overijssels archief in Zwolle trekken bekijks

We zijn meer dan ooit geïnteresseerd in ons verleden. Dat blijkt ook wel uit de populariteit van de rondleiding 'De schatkamer van het HCO'. Maximaal vijftien deelnemers per keer mogen de depots in van het Overijssels archief. En het is steevast uitverkocht...

Sylvia de Haas geeft een populaire rondleiding door het depot van het HCO.

Topstukken, het klinkt wat misleidend. Verwacht geen glimmende juwelen of manshoge middeleeuwse portretten. Het Historisch Centrum Overijssel is immers een archief dat vooral papier bewaart. Dat blijkt wel als gids Sylvia de Haas de zware deur van depot nummer zes open zwaait. We staan op de derde verdieping van het gebouw aan de Van Wevelinkhovenstraat en het is een en al karton wat er 'blinkt'. Archiefdozen, mappen, kokers.

Tour

De Haas vertelt dat normale stervelingen hier niet mogen komen. Alleen tijdens een rondleiding. Ze is een van de drie vrijwilligers die regelmatig zo'n historische tour leiden. Er is zoveel belangstelling voor dat regelmatig 'nee' wordt verkocht. Deelnemers betalen 7,50 euro. Dat geld is voor de gids, als onkostenvergoeding. ,,We moeten ook weleens een boek kopen om ons in te lezen,'' legt De Haas uit. Ze blijkt een enthousiast verteller, de rondleidingen houden haar scherp, merkt ze. ,,Deelnemers vragen vaak of we nog nieuwe dingen ontdekken. Maar dan moet ik ze teleurstellen, want er is al zoveel onderzoek gedaan. We weten juist heel precies wat we in huis hebben.''

UV-straling

De meeste bezoekers vinden hun weg naar het HCO vanwege een vraag over hun afkomst. Genealogie staat met stip op een. Maar het archief biedt nog veel meer, laat De Haas zien. Kwetsbare stukken die bijna nooit het daglicht zien, ook al wordt dat licht binnenin het gebouw gefilterd om schade door UV-straling tegen te gaan. Zoals ook naar luchtvochtigheid wordt gekeken (50 procent!) en de temperatuur (tussen de 16 en 18 graden Celsius).

Sarijs-handschriften

De Haas houdt stil bij een vitrine met twee boekjes uit de middeleeuwen, twee zogeheten sarijs-handschriften uit de tijd van de Moderne Devotie. Het goud spat er vanaf! Daarnaast een landbrief. Een handgeschreven boek met alle afspraken rondom het waterbeheer in Salland. Let wel: uit 1566. Aan de hand van zo'n boek is ook uitgezocht waar baron Van Dedem zijn visstek had langs de Vecht. ,,Je vindt tussen de pagina's vaak briefjes en aantekeningen, dat zijn interessante verhalende bronnen.''

Vriendenboekje

Een ander topstuk is het vriendenboekje van Ockje Feith, kleindochter van de beroemde Zwolse dichter Rhijnvis Feith. Het is rijkelijk versierd met borduurwerkjes en tekeningen. Het ligt onder het stadsboek van Zwolle, waarin de belangrijkste bepalingen van het stadsbestuur waren opgenomen. Het oudste boek van Zwolle (1480!) ligt open bij twee pagina's waarvan de tekst bruut is doorkruist. ,,Het is een lang verhaal, maar 't had te maken met een conflict tussen de stadsgilden en het stadsbestuur. Later werd dat bijgelegd en werden de tijdelijke bepalingen weer doorgestreept.''

Uithangende zegels

De Haas trekt een kast open waar oorkondes en aktes in liggen opgeslagen. Het HCO bewaart maar liefst zesduizend stukken met uithangende zegels. Daarbij hangt het zegel onderaan het document, aan een lint. Vaak zijn het ook oude stukken perkament, luchtdicht verpakt in plastic. In sommige lades liggen al witte handschoentjes klaar. Het is allemaal zeer kwetsbaar. De Haas durft het uit respect nauwelijks aan te raken.

Zeldzaam

Een la verderop laat ze een plattegrond van Ootmarsum zien, gemaakt in 1550 door de beroemde Jacob van Deventer. Deze kaart - inmiddels zeer zeldzaam - was bedoeld voor militaire doeleinden. ,,Hoge gebouwen kregen een donkere kleur, dat was belangrijke informatie voor een leger.''

