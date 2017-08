Topvolleybalster Manon Nummerdor-Flier: 'Ik was klaar met het gedoe'

videoJarenlang vliegen, draven, reizen en regelen. Nu heerst er rust in de Zwolse villa van volleybalsterren Reinder Nummerdor en Manon Flier en niet te vergeten dochter Milou (1). Reinder stopte een jaar geleden, Manon volgt nu. Makkelijk was het besluit van de beachvolleybalster niet: ,,Ik was wel even van het padje.’’

,,Als ik na een van buitenlandse wedstrijden weer op Schiphol landde, stonden Reinder en Milou me op te wachten. Sloot ik Milou in mijn armen en dan voelde ze als een kind van iemand anders. Is dit mijn kind? Dat voelt heel gek, niet goed. Moeders zijn hierin allemaal verschillend. Hoe je zelf als moeder bent, ondervind je pas als je het bent.’’

Wat voor moeder ben jij dan?

,,Een moeder die het moeilijk vindt lang van huis te zijn. Die het lastig vindt om afscheid te nemen. Als ik eenmaal weg was ging het wel. Kon ik me focussen op de wedstrijden, maar ik was niet bij de ontwikkeling van Milou. Dat miste ik. Ik dacht altijd dat ik een strenge moeder zou zijn. Maar ik merk dat ik geneigd ben te pleasen. Als Milou huilt wil ik haar pakken en troosten. Dat is misschien niet altijd okee. Reinder is meer de pedagoog, benadert de opvoeding rationeler. Dat is goed, want Milou mag geen verwend nest worden.’’

Twee maanden geleden droomde je nog van de Olympische spelen in Tokio, nu ben je gestopt. Wat is er in die korte tijd gebeurd?

,,Ik had van tevoren al gezegd dat ik deze zomer mijn overstap van de zaal naar het beachvolleybal zou gaan evalueren. Na de snelle uitschakeling op het wereldkampioenschap begin deze maand in Wenen heb ik mijn hoofd ruimte gegeven voor mijn twijfels. Ik voelde geen garantie dat we top zouden worden. Ik merkte dat topsport me veel energie kostte naast het runnen van een gezin. Té veel. Maar ik liet de twijfel gedurende het seizoen niet toe om me volledig te kunnen focussen op de wedstrijden.’’

Wanneer was het moment waarop je wist, ik stop?

,,Ik heb er zes dagen over gedaan om tot dit besluit te komen. Heb er wakker van gelegen. Besprak mijn twijfels met Reinder, mijn coaches en natuurlijk Marleen, met wie ik een duo vormde. Maar na die zes dagen wikken en wegen was ik eruit: ik stop. Het was op vrijdag 11 augustus toen ik de knoop doorhakte. Toen ik het de ouders van Reinder vertelde kreeg ik het te kwaad. Ik was echt even van mijn padje. Tranen. Twijfelde meteen weer of ik wel het juiste besluit had genomen. Het is zo abrupt he? Maar ik heb het niet heroverwogen.’’

En toen moest je het Marleen en je coaches vertellen.

,,Zaterdagochtend. Ik ging met een steen in mijn maag naar Den Haag. Als ik mezelf had uitgeschakeld, was ik doorgegaan. Ik wilde dit Marleen en de coaches eigenlijk niet aandoen. Ze hebben er veel in geïnvesteerd. Zij hadden er alle vertrouwen in dat we veel progressie zouden maken. Maar ik móest voor mezelf kiezen. Ook al omdat ik me in al die maanden nooit fysiek topfit voelde. Mijn rug speelde me bijvoorbeeld parten. Maar de belangrijkste reden was dat ik meer bij mijn gezin wilde zijn. Voor wie moest ik me nog bewijzen? Ik was klaar met het gedoe.’’

Hoe reageerden ze?

,,Niet blij. Ik heb ze verteld waarom dit voor mij het beste is en dat ik voor mezelf moest kiezen. Als je topsport wil bedrijven moet er geen twijfel zijn. Maar ik geef toe, ik ging er met een vervelend gevoel weg.’’

En nu? Toch het beruchte zwart gat?

Quote Ik vind het elke ochtend bij het wakker worden zo bijzonder dat ik ineens alle vrijheid heb. Manon Nummerdor-Flier ,,Nee! Ik vind het elke ochtend bij het wakker worden zo bijzonder dat ik ineens alle vrijheid heb. Als ik wat met mijn vriendinnen af wil spreken is het, het kan maandag, dinsdag, woensdag…Het is nog vers, misschien komt dat zwarte gat nog. Ik heb geen idee wat de toekomst gaat brengen. Daarover ga ik met Reinder nadenken. Hij zit als huisvader ook al een jaar thuis en heeft mij afgelopen jaar zo gesteund in mijn carrière. Misschien dat we samen iets gaan doen. Alles ligt open.’’

Toch kan ik me voorstellen dat je snel weer een doel na gaat streven.

,,Ik heb ook wel structuur nodig. Daarom vond ik het ook gaaf dat ik een dag nadat ik mijn besluit wereldkundig maakte, werd gebeld door Triple Double, een marketingbedrijf, dat samenwerkt met NOC NSF. Ik ga meedoen met het project Team.nl at work van NOC NSF. Dit is een soort van opleiding om te kijken of ik bijgeschoold kan worden op het gebied van sportmarketing en media. Dat gaat rond de winterspelen plaatsvinden. Ik ben benieuwd wat me dat gaat brengen.’’

Je zei het al, je bent abrupt gestopt. Hoe voelt het nu om als topsporter die geldt als hét gezicht van het Nederlands vrouwenvolleybal, nooit een Olympische Spelen mee te hebben gemaakt?

,,Ik ben over dat laatste zeker niet bitter, ook niet over mijn overstap naar het beachvolleybal. Rio miste ik door mijn zwangerschap. Maar die Olympische spelen konden niet op tegen onze droom een kindje te krijgen. Dat laatste was niet zo vanzelfsprekend voor ons. Via de natuurlijke weg lukte het niet. In 2015 zijn we begonnen met het ICSI traject. De eerste keer mislukte het, dat is dan best een klap. De blijheid was enorm toen het de tweede keer wel lukte, daar kan geen Olympische Spelen tegenop. We fantaseren over een tweede kindje. Onze gezinssituatie laat dat nu ook beter toe. Meer het is nog niet zover dat we zeggen, nu we gaan dat traject weer in.’’

Bij vertrek beseft Manon wat haar besluit met haar doet. ,,Misschien was dit wel een van mijn laatste interviews,’’ mijmert de ex-topsporter. ,,Wie weet raak ik nu wel in de vergetelheid...’’ Aan haar gezichtsuitdrukking is te zien dat dit haar niet deert. Haar gezin, haar fraai gelegen huis in Zwolle, dat is nu waar het in haar leven om draait.