Torenkraan stort deels in op bouwterrein in Hattem

IJsvereni­gin­gen houden hoop op schaats­pret, ondanks corona en gebrek aan winters: ‘Desnoods alleen voor de kinderen’

11 januari De hoop op een echte winter is nog niet vervlogen bij ijsvereniging WVF in Zwolle. Ondanks vele kwakkeljaren zonder echte schaatspret en daarbovenop nog de coronamaatregelen, wil het bestuur direct open zodra het kan, vertellen ze in het eerste weekend waarin een dun laagje ijs op de baan ligt. ,,Als het zover is, hebben we zo'n protocol binnen één avond geregeld.’’