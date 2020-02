Tot middernacht naar de supermarkt in Zwolle, het mag binnenkort

Slachtof­fer woningover­val? ‘Praat erover, ook al is het moeilijk’

7:08 Thuis, in je eigen vertrouwde omgeving het slachtoffer worden van een gewelddadige overval: heftig en traumatiserend. Het lijstje woning overvallen in deze regio was al lang en is met de overval in Ermelo afgelopen weekend alleen nog maar langer geworden. Slachtofferhulp Nederland adviseert: ,,We adviseren mensen om wat hen is overkomen niet weg te drukken.’’