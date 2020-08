Tot werkstraf veroordeeld raadslid Finies legt functie neer bij GroenLinks Zwolle

Interview Zelfs Beatrix zit aan zíjn bureau: hoe ontwerper Richard uit Zwolle wereldbe­roemd werd

23 augustus Prinses Beatrix zit aan zijn 3 Minus 1-bureau, in Japan kan hij niet rustig over straat, maar in zijn geboorteplaats zijn ze ogenschijnlijk vergeten dat hij bestaat. Richard Hutten (53), een wereldster in ontwerpersland, zetelt tegenwoordig in Rotterdam, maar zijn wieg stond in de Zwolse wijk Berkum. ,,Zwollenaren zeiden mijn moeder dat ze niet wisten dat ze nóg een zoon heeft, ik dus.’’