Tractor Pulling IJsselhallen al 35 jaar daverend succes

,,Een ronde hal hè’, gebaart Harry Janssen uit Emmen met zijn handen een halve cirkel. ,,Dan hoor je ’t nog meer.’’ Het was toch al heel wat jaren geleden dat hij bij tractorpulling-wedstrijden was, maar dat was nog in de openlucht. ,,In de Flevohof. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is.’’

Nu is hij er weer, niet in Flevoland maar in de Zwolse IJsselhallen voor de 35e editie van Tractor Pulling. In normaal Nederlands; trekker trek-wedstrijden, hoewel het vermoeden rijst dat de glimmend gepoetste ‘trekkers’ die deze zaterdagavond door de hal daveren nog nooit een drassig weiland van dichtbij hebben gezien.

Tractor Pulling is een mannensport, zo blijkt maar weer; een schatting leert dat meer dan 80 procent van de bezoekers van het mannelijk geslacht is dat – bij het starten van weer een motor- elkaar op de schouders slaat en ‘trekker!’ scandeert. Van heinde en verre komen de bezoekers, zoals een groep liefhebbers vanuit Zwitserland maar ook Martin Mayer uit Hamburg. ,,Andere mensen boeken een exotische reis, wij doen dit’’, gebaart hij op zoontje Fabian (11) die met stevige oorkappen op door de IJsselhallen loopt.

Laut is laut

Vader Martin heeft oordopjes in, die hij ook in heeft bij een bezoek aan de disco. Of het geluid niet te hard is? De Duitse bezoeker haalt zijn schouders op. ,,Laut is laut.’’ In de hal wordt duidelijk hoe ‘laut’ dat wel niet is; op de publieke tribune hoor je niet alleen de motoren, maar voel je ze ook in je middenrif. Als deelnemer ‘Bad Habit’ even te kampen heeft met een motorstoring, kondigt de speaker midden in de zandbak dat maar even aan. ,,Het is nu stil’’.

Dat wordt even later weer teniet gedaan door deelnemer ‘BK Power’ die een zogenaamde ‘full pull’ weet neer te zetten oftewel; de finishlijn haalt met donderend geweld. Hoewel hij in de hal naast de racebaan staat, heeft poffertjesbakker Edwin Klooster vanavond toch maar oranje oordoppen in gedaan. Want ook rondom zijn poffertjeskraam is het bij tijd en wijle en hels lawaai. ,,Ik ben blij als het voorbij is’’, lacht de poffertjesbakker. ,,Maar serieus, het valt wel mee. Je moet er even doorheen. En ik doe goeie zaken, dit is echt eet-publiek.’’

Permanente doofheid