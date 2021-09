Trainer gezocht! Uniek voetbalteam uit Zwolle gaat bijna ten onder aan eigen succes

In drie rijen trippelen 22 voetballers over een behendigheidsladder, in de hoek van het kunstgrasveld. Na elke trede een voet op de grond, en aan het eind de door de trainer aangegooide bal terugtrappen of -koppen. ,,Poeh, ik ben al wel moe hoor. Dit is mijn ideale beeld, zo in stilstand’’, grapt een van de spelers richting de fotograaf als hij weer achteraan in de rij aansluit.