Trainer Ron Jans uit Zwolle was op tijd bij zijn stervende schoonmoeder: ‘Ik vergeet dit nooit meer’

FC Twente-trainer Ron Jans stond zaterdag na de zege op Ajax bellend langs de lijn. Het was zijn vrouw, het ging niet goed met zijn schoonmoeder. Ze is inmiddels overleden. „Ik was gelukkig op tijd.”

Zijn schoonmoeder wordt zaterdag begraven. „Ze overleed in ons bijzijn, heel rustig. Ik was op tijd, gelukkig, anders had ik er een rotgevoel aan overgehouden. Ik heb nog een uur bij haar gezeten, het was een heel vredig en mooi moment.”

Het was een opvallend gezicht na de prachtige overwinning van FC Twente in de Arena. De trainer stond nog langs de lijn, de telefoon in zijn hand. „Mensen vroegen me: belde je je vrouw? Ja, maar niet om over Ajax te praten. Ze had me geappt dat ik zo snel mogelijk moest bellen. Dan weet je het wel.”

Bijzonder

Jans vertrok meteen uit de Arena om zijn schoonmoeder nog een laatste keer te zien. „Ik vergeet dit moment nooit meer. Ze overleed op dezelfde dag als haar man 25 jaar geleden. Dat is toch bijzonder. We gaan haar missen, maar het is goed zo.”

